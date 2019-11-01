Пхеньян, , 13:52 — REGNUM КНДР увеличивает импорт зерновых культур из Китая. Об этом сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на Международный торговый цент (ITC).

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2019 года Северная Корея импортировала из Китая зерновые культуры на общую сумму $16,2 млн.

Известно, что в июле объем импортированного зерновых оценивался в $19,41 млн, в августе — $15,02 млн.

В период с июля по сентябрь текущего года общий объем импорта зерновых культур составил $50,53 млн, что в 5,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программе (ВПП), по состоянию на май текущего года около 40% населения КНДР страдает от нехватки продовольствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года импорт товаров из Китая в КНДР составил $220 млн, а экспорт — $15,18 млн.

Международный торговый центр — агентство по техническому сотрудничеству Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию и Всемирной торговой организации, занимающиеся операционными и ориентированными на предпринимателей аспектами развития торговли.

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