Бишкек, 1 ноября 2019, 13:44 — REGNUM В Киргизии выросло со 198 до 244 количество аварийных школ. К таким выводам пришла государственная спецкомиссия, проводившая обследование учебных заведений республики в октябре текущего года, передает «Kaktus.media»
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По информации министерства образования и науки, в большинстве аварийных школ по-прежнему проводятся занятия. Учащиеся других аварийных школ вынуждены заниматься в юртах, палатках и контейнерах.
В ведомстве также отметили, что в 2020 году Всемирный банк поможет минобразования Киргизии обследовать всех общеобразовательные учреждения республики для того, чтобы оценить их состояние и составить список школ, которые должны быть отстроены заново или отремонтированы.
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