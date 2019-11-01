Бишкек, , 13:44 — REGNUM В Киргизии выросло со 198 до 244 количество аварийных школ. К таким выводам пришла государственная спецкомиссия, проводившая обследование учебных заведений республики в октябре текущего года, передает «Kaktus.media»

Читайте также: Премьер-министр Киргизии: Дети не должны учиться в палатках и контейнерах

По информации министерства образования и науки, в большинстве аварийных школ по-прежнему проводятся занятия. Учащиеся других аварийных школ вынуждены заниматься в юртах, палатках и контейнерах.

В ведомстве также отметили, что в 2020 году Всемирный банк поможет минобразования Киргизии обследовать всех общеобразовательные учреждения республики для того, чтобы оценить их состояние и составить список школ, которые должны быть отстроены заново или отремонтированы.

Читайте также: В одном из сел Иссык-Кульской области Киргизии дети учатся в бане