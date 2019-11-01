Бишкек, , 13:41 — REGNUM Кара-Балтинский горнорудный комбинат и компания «ЮрАзия в Киргизии» намерены подать в суд исковое заявление против правительства Киргизии из-за введенного запрета на добычу и переработку урановых месторождений, передает «Вечерний Бишкек».

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Размер иска составит порядка $100 млн (около 6,4 млрд рублей) — в такую сумму оценивается компенсация расходов и упущенной прибыли горнорудной компании и перерабатывающего предприятия.

По имеющейся информации, еще несколько компаний, купивших лицензии на разработку урановых месторождений, также готовят иски в отношении киргизстанских властей.

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