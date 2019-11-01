Улан-Батор, , 13:35 — REGNUM Власти Монголии сделали очередной шаг для уменьшения атмосферного загрязнения столицы. С 1 ноября в ночное время жителям юртовых районов столицы Монголии электроэнергия поставляется бесплатно. Соответствующее постановление Правительства было подписано 30 октября 2019 года, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь жители юртовых районов столицы бесплатно используют электроэнергию, для жителей центральных районов тариф на электроэнергию снижается 50%.

Этот шаг является одной из мер властей направленных на уменьшение загрязнения воздуха в Улан-Баторе, который в последные годы является одной из острых проблем.

Столица Монголии, город Улан-Батор вошла в список городов мира с самым высоким уровнем загрязнения атмосфера.

В Улан-Баторе проживает около 50% населения страны. Количество жителей с 1990-ых годов увеличилось втрое, что усугубило проблему загрязнения воздуха. Поскольку не все, кто приехал из села в столицу, мог купить квартиру, резко увеличилось число юрт. В юртовых поселениях, расположенных вокруг центра города, в настоящее время проживает более 60% населения Улан-Батора.

Для отопления жители юрт используют традиционные печи, в качестве топлива для печей — в основном сырой уголь. По данным исследований, в зимой загрязнение воздуха в Улан-Баторе на 80% вызвано сжиганием необработанного угля домашными хозяйствами и котельными низкого давления в юртовых районах.

Ситуация с загрязнением дошла до того, что в прошлом году город Улан-Батор занял второе место после Пекина в списке самых загрязненных городов мира.

Атмосферное загрязнение стало причиной распространения заболеваний. По данным исследований Управления здравохранения столицы, только в 2016 году 1800 человек умерли от болезней, связанных с загрязнением воздуха внутри жилых помещений, и 1500 человек умерли от болезней, связанных с загрязнением воздуха.

В связи с усугублением проблемы, власти Монголии приняли в 2017 году Национальную программу по борьбе с загрязнением воздуха и окружащей среды, которая направлена на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 80% к 2025 г.

В соответствии с программой, в 2018 году власти запретили сжигать уголь в столице. С сентября 2019 года жителям юртового района продают прессованное топливо.

Этот шаг уже дал свой результат. По данным Управления по уменьшению атмосферного загрязнения столицы концентрация частиц уменьшилась на 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом.