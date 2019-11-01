Сеул, , 13:30 — REGNUM Южнокорейская бюджетная авиакомпания Air Seoul, являющейся дочерней компанией Asiana Airlines, запустила прямой рейс в Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый маршрут Инчхон — Линьи будет осуществляться два раза в неделю (по вторникам и субботам) со 2 ноября.

«Линьи является самым крупным и густонаселенным городом китайской провинции Шаньдун. Мы решили увеличить число авиарейсов, чтобы удовлетворить спрос, а также поспособствовать увеличению числа туристов из Китая», — отметили в компании.

Добавим, что город Линьи является родиной известного китайского полководца Чжугэ Лян и каллиграфа Ван Сичжи. Также город известен как одно их туристических направлений Китая, где расположены горячие источники.