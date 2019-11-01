Ташкент, , 13:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить уровень инфляции по итогам 2022 года до 9,5%. Об этом 1 ноября заявил начальник главного управления государственного бюджета министерства финансов Жамшид Абруев, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, ожидаемый уровень инфляции по итогам 2019 года составит 15,5%, в 2020 году — 13%, в 2021 году — 11%. Отмечается, что в рамках совещания, прошедшего 31 октября, глава государства отметил высокий уровень инфляции, который сказывается на платежеспособности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2019 года уровень инфляции составил 9,7%. В сентябре прирост на потребительском рынке составил 1,3%.

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