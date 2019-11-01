Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Весной 2020 года начинается регулярное воздушное сообщение между Грузией и Республикой Индией. Авиарейсы будут осуществляться индийской бюджетной авиакомпанией Indigo, передает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным грузинского агентства гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании Indigo разрешение на выполнения регулярного авиасообщения 30 октября 2019 года.

Первый рейс Дели-Тбилиси-Дели будет совершен 5 марта. В течение оставшегося периода зимнего навигационного сезона 2019−2020 гг. (до 28 марта) авиакомпания будет выполнять полеты ежедневно, семь раз в неделю. Полеты будут совершаться на самолетах Airbus A320 и A321.

Соглашение о прямом воздушном сообщении между Грузией и Индией было подписано 11 апреля 2018 года.

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