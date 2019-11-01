Бузулук, Оренбургская область, , 13:16 — REGNUM Власти Оренбургской области рассчитывают на средства Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, а также помощь из федерального бюджета для решения проблемы дольщиков в Бузулуке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, губернатор Денис Паслер и гендиректор фонда Олег Говорун подписали соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков.

Как отметил глава региона, соглашение позволяет применять механизмы с привлечением средств Фонда, федерального и регионального бюджетов для решения вопросов по восстановлению прав бузулукских дольщиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство дома по ул. Московской, 117А в Бузулуке началось в октябре 2013 года. Застройщиком является ЗАО «Валера». Осенью 2015 года работы пришлось приостановить из-за гибели учредителя. В реестре обманутых дольщиков 36 человек. С апреля 2016 года в отношении ЗАО «Валера» начата процедура банкротства.

Ранее минстрой области заявил, что согласно «дорожной» карте восстановление прав дольщиков бузулукского объекта запланировано на конец 2020 года.

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