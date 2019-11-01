Москва, , 13:13 — REGNUM В сфере госзакупок достаточно остро стоит вопрос повышения уровня конкуренции, и законопроект о приравнивании самозанятых к субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) при закупках госкомпаний может способствовать решению этой проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил генеральный директор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов, комментируя новые поправки к закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).

«В этом смысле основной резерв увеличения количества участников торгов находится в зоне выращивания поставщиков из числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан», — заявил Емельянов.

«Любые меры, направленные на повышение активности этих групп предпринимателей и на вывод их из теневой зоны экономики, полезны. И очень важно, чтобы эти меры работали», — подчеркнул он.

По его словам, помимо предоставления самозанятым различных льгот и преференций по участию в торгах, важно также провести определённую работу и с самими заказчиками — им следует обращать внимание на масштабы бизнеса самозанятых при планировании своих закупок, отметил эксперт.

«Самозанятый исполнитель, который своими руками выполняет какую-то определенную работу, порой может исполнить контракт с максимальным объемом в 1−2 млн рублей, но не у всех крупных госкомпаний есть такие небольшие заказы», — пояснил Емельянов.

«Поэтому заказчикам стоит подумать о возможности осуществления своих «малых закупок» не только у единственных поставщиков, но и путем проведения конкурентных торгов с привлечением самозанятых граждан, которым важно стартовать с договоров соразмерных масштабу их бизнеса», — указал он.

30 октября правительство России одобрило поправки к закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). Эти поправки приравнивают самозанятых граждан к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках государственных компаний.