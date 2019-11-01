Москва, , 13:07 — REGNUM Налоговый режим для самозанятых может быть распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года. О таких планах Минфина заявил его глава, первый вице-премьер Антон Силуанов, сообщается на официальном сайте ведомства 1 ноября.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан действует в четырех регионах РФ в качестве эксперимента с 1 января 2019 года и, как отмечают в Минфине, пользуется популярностью. Так, за неполный год в качестве самозанятых зарегистрировались уже порядка 240 тыс. человек. Силуанов отметил, что ведомство намерено изучить результаты эксперимента по итогам 2019 года и доработать закон, чтобы исключить риски для бюджета РФ.

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — отметил Силуанов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Минфин уже разработал инициативу, которая расширяет сферу применения налогового режима для самозанятых с четырех до 19 регионов РФ. Как отмечали в ведомстве, в список новых участников попали, в основном, регионы-доноры и регионы с городами-миллионниками на своей территории.

Сегодня режим для самозанятых действует в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарии. Если закон будет принят, то с 1 января 2020 года эксперимент распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и на республику Башкирия.