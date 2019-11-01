Владикавказ, , 13:02 — REGNUM В пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе пресечена попытка провоза спиртосодержащей продукции. Таможенники и пограничники выявили более 1000 литров контрафактного вина, предположительно домашнего производства, пишет 1 ноября «15-й регион».

Задержаны водители транспортного средства, которые скрыли от контрольных служб алкогольную продукцию, спрятав ее в салоне автомашины, рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Северной Осетии.

Стоимость изъятого контрабандного товара может составлять до 200 тыс. рублей. Водители будут привлечены к административной ответственности.

По данным ведомства, всего в октябре 2019 года на границу с Грузией было изъято выше 1500 литров алкогольной продукции. Общая стоимость контрабандного товара составляет около 300 тыс. рублей.