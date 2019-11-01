Москва, , 12:54 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, в столицу Турции — Стамбул — впервые за много лет прилетел чартерный рейс «Интуриста» из России. Пассажиров встретили цветами и подарками, сообщили Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Первой семье, сошедшей с самолета, подарили историческую экскурсию по Стамбулу — «По следам Сулеймана и Роксоланы». 2 ноября в Стамбул прилетит чартерный рейс из Санкт-Петербурга. Пассажиров также ожидают подарки.

Туристам предлагается более 20 экскурсий по городу и окрестностям. Наибольшей популярностью пользуется программа «Классический Стамбул» с осмотром самых знаменитых дворцов и мечетей.

Как сообщало ИА REGNUM, чартеры в Стамбул будут курсировать из шести городов России: из Москвы шесть раз в неделю, из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и Уфы два раза в неделю.

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