Хартум, , 12:45 — REGNUM Правительство Судана согласовало план по «реабилитации» экономики страны со Всемирным банком, Международным валютным фондом и Африканским банком развития. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение министра финансов страны.

Министр финансов Судана Ибрагим Эльбадави заявил, что план предусматривает структурные реформы, но не стал вдаваться в дальнейшие подробности. По его словам, в рамках сделки Судану не придется выплачивать кредиторам задолженность по долгам. Стране также может быть оказана нефинансовая поддержка.

Эльбадави дал комментарии журналистам в аэропорту Хартума после возвращения из Вашингтона, где он присутствовал на ежегодных совещаниях Всемирного банка и МВФ.

По его словам, переговоры с другими кредиторами начнутся в марте.

«Исходя из этого, программа облегчения долгового бремени Судана начнется к концу 2020 года», — сказал он, не вдаваясь в дальнейшие подробности.

Эльбадави сказал, что «друзья Судана» будут финансировать его бюджет, и сказал, что министерство представило заявки на финансирование 20 проектов донорам, не определив, кто эти доноры.

По его словам, в начале декабря в Хартуме состоится встреча «друзей Судана». Еще одно совещание доноров состоится в апреле.

Напомним, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты предоставили Судану помощь в размере 3 миллиардов долларов США, согласованную вскоре после того, как бывший президент Судана Омар аль-Башир был свергнут в апреле.

Новое переходное правительство Судана, сформированное в рамках трехлетнего соглашения между военными и гражданскими лидерами, заключенное в августе, работает над тем, чтобы исключить Судан из списка спонсоров терроризма США, чтобы потенциально открыть дверь для иностранных инвестиций.