Москва, 1 ноября 2019, 12:31 — REGNUM Порядка 23 тысяч российских школьников 5−7 классов подали заявки на участие в Олимпиаде Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).
Олимпиада проводится впервые Кружковым движением Национальной технологической инициативы совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией». Особенностью новой олимпиады является специально подготовленные задания, направленные на развитие у школьников инженерного мышления, ответственности за общее дело и способности к командной работе. При решении задач выбранной сферы участники решают задания, максимально приближенные к реальным инженерно-техническим проблемам, которые расширяют кругозор и помогают выйти за рамки школьных предметов.
Наибольшее количество заявок поступило из Московской области — 6 368. Второе место занимает Нижегородская область (2 289), третье — Новосибирская область с 2 112 заявками.
Отборочный заочный этап для участников олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior завершается 3 ноября. Далее участников ждут финалы, которые пройдут с 23 ноября по 14 декабря в 16 городах: Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Королеве, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе, Чебоксарах, Якутске и Ярославле.