Москва, , 12:31 — REGNUM Порядка 23 тысяч российских школьников 5−7 классов подали заявки на участие в Олимпиаде Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).

Олимпиада проводится впервые Кружковым движением Национальной технологической инициативы совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией». Особенностью новой олимпиады является специально подготовленные задания, направленные на развитие у школьников инженерного мышления, ответственности за общее дело и способности к командной работе. При решении задач выбранной сферы участники решают задания, максимально приближенные к реальным инженерно-техническим проблемам, которые расширяют кругозор и помогают выйти за рамки школьных предметов.

«Всего в олимпиаде этого года участвуют 22 838 школьников 5−7 классов. Заявки пришли из 84 регионов России. По итогам регистрации среди участников — 13 864 мальчиков и 8 974 девочек», — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Наибольшее количество заявок поступило из Московской области — 6 368. Второе место занимает Нижегородская область (2 289), третье — Новосибирская область с 2 112 заявками.

«Самыми популярными сферами среди участников стали «Технологии для человека», «Технологии для космоса» и «Технологии для среды обитания». Огромное количество людей в стране понимает, что в будущем будут востребованы специалисты в сфере технологий, и стремятся подготовить к этому детей, начиная с самого оптимального возраста, 10−12 лет. — прокомментировал президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев, — Мы очень надеемся, что формат олимпиады, подразумевающий несколько отборочных туров, очный финал, работу в команде, станет для ребят не разовым событием, а процессом образования, в результате которого сформируется интерес к новым для них областям».

Отборочный заочный этап для участников олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior завершается 3 ноября. Далее участников ждут финалы, которые пройдут с 23 ноября по 14 декабря в 16 городах: Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Королеве, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе, Чебоксарах, Якутске и Ярославле.