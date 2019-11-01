Чебоксары, , 12:31 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» проведена очередная инвентаризация имущества. Дебиторская задолженность предварительно оценивается в 130,4 млн рублей, однако большая часть средств не подтверждена, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно акту инвентаризации расчётов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами от 24 октября 2019 года, дебиторская задолженность предварительно оценивается в 130 443 103,89 рублей. Из документа следует, что из них 130 443 102,89 рублей приходится на ООО «СУОР», которое признано банкротом, — при этом в документе уточняется, что «задолженность не подтверждена, отсутствуют первичные документы».

Из данной суммы подтверждена дебиторами задолженность в размере 847 800,11 рублей.

Напомним, по данным ЕГРЮЛ, учредителями ЧТФ являются Владимир Ермолаев (доля 0,1961%) и ООО «СУОР» (доля 99,8039%). Строительная компания «СУОР» признана банкротом в мае 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии суд признал чулочно-трикотажную фабрику несостоятельной (банкротом). В мае 2019 года отмечалось, что установлены требования кредиторов с общей суммой около 311,5 млн рублей.

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