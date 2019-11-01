Москва, , 12:28 — REGNUM Рубль остался рублем. В плане стабильности он не может составить конкуренцию доллару или евро в долгосрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя заявление немецких СМИ о «возвращении» рубля.

«Обусловлено это слабостью российской экономики из-за сильной зависимости от сырьевых доходов. Только доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета составляет более 40%.

Если прибавить металлы и другой сырьевой экспорт, то эта доля окажется далеко за 50%. Аналогичная история с ВВП России. Очевидно, что диверсификация экономики очень слабая.

Рубль также не может посостязаться с евро и долларом за право стать мировой резервной валютой. Доля ВВП России в мировом ВВП составляет всего 2%.

Например, доля США около 24%, Китая около 17%, ЕС — около 20%. При этом товары, которые экспортирует Россия, в основном сырье и ограничено несколькими ключевыми странами-партнерами.

Тем не менее стоит признать, что в 2019 году рубль стал одной из сильнейших валют среди стран с развивающейся экономикой. Рост рубля был обусловлен высокой доходностью рублевых активов на фоне, когда все мировые ЦБ смягчали свои монетарные политики, а соответственно доходности активов этих стран тоже падали вслед за ставками», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля вне зависимости от политических новостей останется стабильным. Такие прогнозы сделал автор статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», опубликованной в немецком издании Focus.

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