Москва, , 12:31 — REGNUM В Госдуме готовят законопроект, который позволит продавать жилье с выделенными в нем детскими долями и оформлять ипотеку на новую недвижимость, пишет 1 ноября «КоммерсантЪ».

Речь идет о получении ипотеки семьями с детьми, которым уже выделены доли в существующем жилье. Так, например, если семья с ребенком хочет продать квартиру и взять ипотеку на новое жилье, в большинстве случаев, она столкнется с трудностями. В частности, если в продаваемой квартире есть доля ребенка или детей, то получить ипотеку в рамках альтернативной сделки такая семья не сможет.

Для продажи квартиры и оформлении ипотеки на другую недвижимость, родители должны получить согласие органов опеки, которые требуют выделения доли детям в новом жилье. Но банки не хотят идти на такие сделки, так как в случае неплатежеспособности и невыплаты ипотеки, жилье уйдет им, а детская доля в квартире усложнит процесс. Поэтому такие семьи получают отказ в ипотеке.

В связи с этим, банки настаивают на изменении законодательства, рассказал изданию глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сегодня депутаты разрабатывают основные положения законопроекта, который бы позволил продавать жилье с выделенными детскими долями и брать ипотеку.

Между тем, отмечают правозащитники, гораздо проще можно было бы решить проблему с помощью четкой процедуры получения согласия органов опеки на выделение доли ребенку в квартире после того, как ипотека будет погашена. Таким образом, права детей не будут ущемлены, а банки смогут беспрепятственно кредитовать семьи с детьми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ипотечной льготой в РФ воспользовались порядка 8 тыс. многодетных семей. Столько обращений, связанных со списанием таким семьям 450 тысяч по ипотечному кредиту, поступило от кредиторов в институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».