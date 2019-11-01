Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM Екатеринбургские депутаты не будут проводить внеочередное заседание бюджетной комиссии для рассмотрения нового варианта налоговой реформы, предлагаемой мэрией. Об этом сообщает 66.ру.

Об отмене заседания заявил член комиссии Владимир Крицкий.

Ожидалось, что на внеочередной встрече депутаты разберут новый вариант налоговых ставок на недвижимость физлиц, чтобы успеть вынести его на ближайшее заседание думы 5 ноября 2019 года.

31 октября 2019 года проходила закрытая встреча мэра Екатеринбурга Александра Высокинского с парламентариями. По сообщениям местных СМИ, избранников новый вариант реформы не устроил.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия представила новый вариант налоговых ставок 31 октября 2019 года. В тот же день его раскритиковал глава думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников.

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