Сеул, , 12:18 — REGNUM Продажи пяти автомобилестроительных компаний Южной Кореи за рубежом сократились на 4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компаний.

Hyundai Motor Company. Сеул HappyMidnight

Согласно опубликованным данным, в октябре 2019 года продажи Hyundai Motor, Kia Motors, GM Korea, Renault Samsung Motors и SsangYong Motor составили 703 777 автомобилей, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что объем продаж внутри страны сократился на 3,3%, до 134 895 автомобилей, за рубежом — на 4,2% — до 568 882 автомобилей.

Продажи Hyundai Motor упали на 2,5%, до 399 906 единиц, Kia Motors — на 0,8%, до 248 752 единиц, GM Korea — на 25,5%, до 30 158 единиц, Renault Samsung Motors — на 20,4%, до 14 826 единиц и SsangYong Motor — на 24,1%, до 10 135 единиц.

Кроме того, в период с января по октябрь текущего года объем продаж пяти автомобилестроительных компаний страны сократился на 4%, до 6 515 061 автомобиля. В частности, продажи внутри страны сократились на 1,2%, до 1 251 913 автомобилей, а за рубежом — на 4,6%, до 5 263 148 автомобилей.