Магас, , 12:08 — REGNUM В Ингушетии находятся в неудовлетворительном состоянии более 73 школ и детских садов. Требуют ремонта свыше 50 школ и 23 детских сада. Об этом в ходе заседания парламента республики заявила и.о. министра образования РИ Эсет Бокова, сообщили в пресс-службе Народного собрания РИ.

В ее докладе по итогам прошедшего учебного года прозвучала также информация о том, что подрядные организации допускают при строительстве объектов образования нарушения, из-за которых получить лицензию на образовательную деятельность невозможно. Кроме того, названы и такие проблемы в школах и детских садах, как плохая работа противопожарной безопасности, состояние отопительных систем в образовательных организаций.

Выступление главы минобра вызвало широкую дискуссию в парламенте. Депутаты, ранее побывавшие с инспекцией в школах и детских садах, подтвердили наличие проблемы. К перечисленным министром добавились также проблемы с бесплатным горячим питанием, уровнем профмастерства педагогических работников, нехваткой учебников. Однако, по словам Эсет Боковой, решение всех вопросов невозможно без дополнительного финансирования.

По итогам парламентского слушания было направлено обращение к главе Ингушетии и премьер-министру с перечисленными проблемами и требованием устранить их в кратчайшие сроки.