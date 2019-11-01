Белгород, , 11:58 — REGNUM Кредитор ИП Ильинских-Орлова О. В. обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании ООО «Мясо-Молочная фирма «Нежеголь» банкротом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Заявление пока оставили без движения.

Суд не стал рассматривать заявление о несостоятельности, потому что к необходимому пакету документом не были приложены некоторые заверенные бумаги. Однако если до 8 ноября 2019 кредитор предоставит необходимые документы через канцелярию суда либо в электронном виде, дело начнут рассматривать.

Компания «Нежеголь» зарегистрирована в 2008 году в селе Алексеевка Корочанского района Белгородской области. Согласно картотеке дел Арбитражного суда, судебные тяжбы сельхозпроизводителя по просроченным задолженностям тянутся с 2016 года.