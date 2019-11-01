1 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

В разных регионах чиновники хотят повысить себе заработную плату. Не везде у них это получается. Где-то после широкого общественного резонанса чиновникам становится стыдно, и они отказываются от повышения. Так, например, было в Приморье — губернатор отказался повышать себе зарплату на 200 тыс. рублей. А его гражданская жена при этом попала в список Forbes с доходом $ 180 млн. А вот в столице Еврейской автономной области, несмотря на скандал, зарплаты чиновникам подняли.

Ольга Демиденко, , 15:21 — REGNUM На фоне бедственного положения населения во многих регионах страны, чиновники, совершенно не стесняясь, улучшают собственную жизнь. Улучшают они её, конечно, за счёт бюджета. И ладно бы, если бы повышенные зарплаты, сумасшедшие, по меркам простого человека, региональные доплаты к пенсиям, «золотые парашюты» назначали сами себе чиновники в регионах, где налажена достойная жизнь: больницы заполнены врачами, медсестрами и нужным оборудованием, безработица стремится к нулю, в школах в достатке учителей и давно забыты вторые смены, дороги в идеальном состоянии, а ветхое жильё давно осталось в прошлом. Но нет же. Чиновники в России в большинстве своём совершенно не соотносят свою деятельность с социально-экономическим положением в регионах, которыми управляют. Последний пример — ЕАО — беднейший регион, в котором, по официальной статистике, каждый четвёртый житель живёт за чертой бедности, где нет денег на нормальное прохождение отопительного сезона, градоначальник Александр Головатый, председатель гордумы и его заместитель повысили себе зарплату. Депутаты от КПРФ, попытавшиеся не допустить этого, остались в меньшинстве. Представители вроде бы оппозиционной ЛДПР неожиданно поддержали единороссов. В итоге высшие должностные лица столицы ЕАО получили из худой казны солидные прибавки к жалованию. И перед нищим народом не стыдно. Как объясняют эксперты, мнение народа и реальные результаты работы чиновников в таких случаях вообще в расчёт не принимаются.

Виктор Дени. Капитал (фрагмент). 1919

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«А при чём тут народ? Что произошло в Биробиджане? ЛДПР, как прогнозируют многие мои коллеги, воодушевленная успехами в Хабаровске, намерена побороться в ЕАО на предстоящих губернаторских выборах. Они собираются, и это отчасти видно из риторики некоторых партийных функционеров ЛДПР даже в Хабаровске, занять кресло губернатора ЕАО, а далее — все властные кабинеты в области. Таким образом, они просто готовят удобные и комфортные условия для своих людей, которых намерены привести к власти. Стыдно перед людьми? Да с чего вдруг? ЛДПР — это партия, которая легко отказывается от своих же слов, обещаний, всё, что ей нужно, — власть, деньги. В этом смысле они мало чем отличаются от чиновников-единороссов, которые стали участниками различных скандалов и о которых не раз писало ИА REGNUM. Ну, а вспомните, сколько митингов, пикетов было на Камчатке в связи с тем, что на фоне протестов против повышения пенсионного возраста, губернатор Владимир Илюхин, высшие чиновники правительства, депутаты назначили себе баснословные пенсии. Протесты по этому поводу продолжаются. А «Васька слушает да ест». Чиновники так мыслят: «Я пришёл во власть, значит, мне положено». Они никак не соотносят реальные результаты своей работы, качество жизни в регионах со своими заработками. Они считают, что они заслужили высокие доходы уже тем фактом, что они — власть», — поделился мнением региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.

Даниил Ермилов Из личного архива Даниила Ермилова

Беднеющее несколько лет подряд население крайне нервно реагирует на сытую и безбедную жизнь чиновников, которых оно, это население, и избирает, и содержит.

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Возмущение вызвало у жителей Хабаровска намерение свежеизбранных депутатов от ЛДПР в гордуме существенно облегчить бюджет, оплачивая всевозможные расходы народных избранников, которые в ходе предвыборной кампании неоднократно винили единороссов в непомерном расходовании бюджета. В городе поднялась такая волна негатива, что слуги народа сочли за благо отказаться от бюджетных денег.

Взрыв возмущения вызвало у приморцев решение краевых властей о повышении зарплаты себе, да ещё после снижения районного коэффициента. Губернатор края Олег Кожемяко после этого принял решение отказаться от повышения зарплаты себе на 200 тыс. рублей. И правильно, наверное, сделал, поскольку на следующий день Forbes опубликовал список богатейших женщин России, в котором была упомянута гражданская супруга главы Приморья Ирина Герасименко. Она занимает 24 строчку рейтинга, её состояние оценивается в $180 млн. Герасименко никогда не фигурирует в декларациях Олега Кожемяко, при этом он всегда называет её женой. По проекту бюджета 2020 года, зарплата губернатора повышалась в 1,5 раза, до 604 тыс. рублей.

Олег Кожемяко Primorsky.ru

В Екатеринбурге чиновники мэрии в 2018 году вознамерились обеспечить себе безбедное существование за счёт казны и одумались лишь после окрика из Москвы, куда дошли возмущенные вопли горожан.

В Хабаровском крае депутаты-единороссы так усердно начисляли себе многотысячные региональные доплаты к пенсиям, что на выборах губернатора в 2018 году и во время кампании 2019 года разъяренное население просто проигнорировало партию власти на выборах. И партия власти в регионе сменилась — на ЛДПР.

Перечень подобных «подвигов» можно продолжать.

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Даниил Ермилов «У меня есть ощущение, что всему этому «празднику» чиновников, считающих бюджет собственным кошельком, скоро придёт конец. Думаю, к 2021 году тех губернаторов, прочих чиновников, которые не понимают, что оценку их работе ставит народ, просто снесут. Оптом. Во всяком случае, и у меня, и у моих коллег есть такие ощущения. Потому что дальше вот так просто нельзя, да и, думаю, не получится. Осталось проверить это на практике. Ждать осталось недолго».

Член экспертного-аналитического совета при губернаторе Хабаровского края Олег Белозеров считает поведение чиновников, набивающих карманы, невзирая на обнищание людей, которым они во время выборов обещают повышение уровня жизни, как минимум неэтичным, а проще говоря, бессовестным.

Олег Белозеров «Ну, а как ещё можно это назвать? Если говорить о ЕАО, то, разумеется, чиновники в мэрии Биробиджана не должны были так поступать, учитывая критическое социально-экономическое положение области! Поддержку инициативы единороссов фракцией ЛДПР, на мой взгляд, можно объяснить только тем, что эти должности они готовят для своих выдвиженцев на предстоящих губернаторских выборах. Потом, в случае победы, да и во время выборов, можно будет требовать снижения жалования чиновникам, чтобы понравиться избирателям. Населению все эти игры ничего не принесут, увы. Проблема в том, что в посёлках, отдалённых муниципалитетах, где как воздух нужны хорошие управленцы, зарплаты у чиновников маленькие, туда и не идут работать хорошо подготовленные кадры. А именно там, на земле, они необходимы. Что же до чиновников, которые ведут себя подобным образом, то всё это крайне прискорбно. Так просто нельзя. Очень надеюсь на то, что в нашу политику начнут приходить люди совести и люди чести. Наверное, это главный дефицит в нашей власти сегодня».

На скандальном заседании гордумы Биробиджана интересен был диалог между коммунистами и представителями «Единой России» и ЛДПР. Представители КПРФ говорили о совести и недопустимости позориться перед народом, повышая себе оклады на 4,3%, когда за топливо платить нечем. Представители ЕР и ЛДПР говорили о регламенте, индексациях и постановлениях. В итоге, как видим, «регламент и индексации» победили совесть. Мэр, спикер гордумы и его заместитель вышли с этого заседания пусть и с «пробоинами» в том месте, где у людей находится совесть, зато с существенной прибавкой к жалованью, которая, наверное, очень быстро залечит «душевные раны».