Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону рынок «Привоз», расположенный на улице Зорге, будет снесён в течение полугода. Об этом говорится в постановлении за подписью главы городской администрации Алексея Логвиненко, передаёт ИА REGNUM.

В документе указано, что снос объекта недвижимости в границах улиц Зорге — Мильчакова — Благодатная необходим для строительства школы. Однако куда переедут торговцы, информации нет.

ИА REGNUM напоминает, что общеобразовательное учреждение рассчитано на 1,4 тыс. мест. Ранее депутаты гордумы не исключили, что на территории участка хватит места для детского сада и других социальных объектов.

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