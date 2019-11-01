Казань, , 11:53 — REGNUM Почти 79 млн рублей потратят на клининговые услуги для территориальных органов федерального казначейства в ряде регионов Поволжья. Межрегиональный филиал ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства» в Казани объявил тендер на выбор подрядчика, его проведут 11 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена контракта — 78 798 078,6 рубля. Финансирование закупки осуществляется «из федерального бюджета по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат».

Действие контракта распространяется на Татарию, Мордовию, Марий Эл, Чувашию, Пензенскую, Ульяновскую, Самарскую и Саратовскую области. Срок его действия — с даты заключения, но не ранее 1 января 2020 года, и по 31 декабря 2021 года. Уборку будут осуществлять по 183 адресам в восьми регионах Поволжья. В стоимость входит как ежедневная, так и генеральная уборка, в том числе помывка фасадов, уборка прилегающей территории, а также оформление цветников с посадкой цветов, услуги по уборке и вывозу снега, чистка кровли и наледи, и иные работы.