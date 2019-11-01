Вильнюс, , 11:47 — REGNUM Литовская полиция по запросу украинских правоохранительных органов задержала бывшего главу украинской государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, которого на Украине обвиняют в хищении порядка 60 млн долларов США. Факт задержания прибалтийскому новостному агентству BNS подтвердил представитель литовской полиции, сообщает ИА REGNUM.

В литовских правоохранительных органах не раскрывают имени задержанного, но указывают его должность, из чего СМИ и сделало вывод, что речь идёт именно о Вовчуке, которого начали разыскивать с 2017 года.

Какие-то другие комментарии и детали дела литовская полиция приводить отказалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в странах Прибалтики также расследуются подозрительные банковские транзакции через филиалы скандинавских банков, которые, предположительно, также могут быть связаны с бывшими украинскими чиновниками.