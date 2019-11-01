Лондон, , 11:45 — REGNUM На аукционе Sotheby's будет выставлен спорткар Jaguar C-X75, который был показан в фильме «Спектр» 2015 года про Джеймса Бонда. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Jaguar C-X75 Motor

Стоит отметить, что этот автомобиль был впервые представлен в виде концепта в 2010 году, однако в серийное производство так и не попал. Всего было выпущено пять экземпляров Jaguar C-X75.

Один из них будет выставлен на продажу 30 ноября 2019 года. Эта модель имеет номер шасси 001. Jaguar C-X75 обладает двигателем V8 мощностью 492 л. с. Кроме того, автопроизводитель оснастил эту модель дифференциалом повышенного трения, тормозами AP Racing и огромным гидравлическим ручным тормозом.

В фильме «Спектр» данная модель появляется в момент погони, когда мистер Хинкс пытается догнать Джеймса Бонда, который сидит за рулем Aston Martin DB10.

Sotheby’s оценивает стоимость лота от 800 тыс. до 1 млн 200 тыс. долларов.

Напомним, 15 августа серебристый Aston Martin DB5 Джеймса Бонда был продан за 6,4 млн долларов.

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