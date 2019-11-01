Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Участники «снежного картеля», официально установленного согласно решению управления ФАС по Санкт-Петербургу, решили оспорить законность этих выводов антимонопольщиков. Информация об исках содержится в базе дел Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, еще 25 октября ГУДП «Центр», которое убирает Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы северной столицы, попыталось оспорить постановление УФАС, но суд оставил иск без движения. Это означает, что предприятие подало заявление с нарушениями. Так, указал суд, не приложены сами оспариваемые решения и предписание УФАС. Дело в том, что документ действительно еще не был опубликован.

У ГУДП «Центр» есть время до конца ноября, чтобы внести правки. В аналогичной ситуации оказалось ГУДП «Путь»: информацию о том, что иск к УФАС оставлен без движения, опубликовали 1 ноября.

Пока никакого решения не вынесено относительно исков ГУДСП «Курортное» и АО «Автопарк №7 Спецтранс», которые зарегистрированы в системе арбитража. Со стороны двух оставшихся участников картеля ОАО «Коломяжское» и ОАО «Автодор СПб» пока исковых заявлений не обнаружилось.

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Напомним, проанализировав 39 торгов с 2016 по 2019 год, УФАС пришло к выводу, что указанные предприятия фактически имитировали конкурентную борьбу за контракты на уборку города, а все зоны были давно поделены между ними географически и при содействии комитета по благоустройству Петербурга как заказчика. Это нарушает федеральный закон о защите конкуренции и не допускает на рынок частные предприятия, полагают антимонопольщики.

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Так, в ходе расследования выяснилось, что снижение начальной максимальной цены контрактов составляло не более одного процента. Кроме того, первые части заявок на участие в аукционах предприятиям готовили одни и те же лица — там даже есть одинаковые ошибки и опечатки. Совокупный штраф может достигать 1 млрд рублей.

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