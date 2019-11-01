Минск, , 11:26 — REGNUM С 2021 года Белоруссия планирует осуществить переход на инфляционное таргетирование. Как заявил глава Национального банка республики Павел Каллаур, этот переход будет осуществляться в рамках гармонизации денежно-кредитной политики с Российской Федерацией.

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По его словам, по отдельным вопросам с Центробанком РФ уже достигнута принципиальная договорённость о гармонизации денежно-кредитных политик.

«И в Белоруссии, и в России должен быть один режим монетарной политики — таргетирование инфляции. В России этот режим введён, в Беларуси его предстоит организовать», — уточнил Каллаур.

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По его словам, этот режим может начать функционировать уже с 1 января 2021 года, если будет приведено в порядок соответствующее законодательство. Каллаур подчеркнул, что цели по инфляции у РФ и Белоруссии должны быть близки, а курсы национальных валют — плавающими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Нацбанка Белоруссии Сергей Калечиц пояснил, что программа действий по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства Белоруссии и России предусматривает лишь «гармонизацию», а не полную унификацию денежно-кредитной политики и банковского надзора.