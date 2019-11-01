Красногорск, , 11:28 — REGNUM В Московской области планируют привлечь турецких отельеров к строительству гостиничных комплексов на территории региона. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В Стамбуле прошла встреча заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с членами ассоциации отельеров Турции. На встрече присутствовали представителители 14 турецких гостиничных сетей. Как заявил Хромов, в подмосковном министерстве разработали каталог земельных участков, подходящих для строительства отелей, также предлагается реставрировать старинные усадьбы и реорганизовывать старые базы отдыха. Всего в подборке фигурирует 51 участок, в том числе 39 участков, подходящих для возведения гостиниц, восемь участков под реконструкцию усадеб и четыре базы отдыха.

«По итогам 2018 года Московскую область посетило более 15 миллионов туристов, и у нас стоит амбициозная задача увеличить эту цифру в два раза по итогам 2024 года. Для этого мы разработали уникальные условия поддержки инвесторов, которые готовы развивать в Подмосковье гостиничные сети и туристическую инфраструктуру», — заявил Хромов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье назвали приоритетные виды предпринимательской деятельности, организаторы которой могут рассчитывать на господдержку и налоговые льготы. Это социальное предпринимательство, экологический туризм, система здравоохранения, коммунальные услуги, сельское хозяйство, производство товаров первой необходимости и инновации.

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