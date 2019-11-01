Минск, , 11:16 — REGNUM В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не обсуждается переход на единую валюту. Об этом заявил 1 ноября председатель правления Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур, передает БЕЛТА.

Лидеры стран-членов ЕАЭС. 2018 Eurasiancommission.org

Глава белорусского Нацбанка отметил, что накануне обсуждалось формирование общего финансового рынка и вопросы по его реализации, но это относится к переходу на новую валюту.

«Речь не идет о каких-то наднациональных валютах», — заявил Каллаур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евразийской экономической комиссии поставили задачу отменить роуминг на территории ЕАЭС. Кроме того, было решено сформировать единый ювелирный бренд.

Читайте ранее в этом сюжете: Заседание Совета глав правительств СНГ и совета ЕАЭС — трансляция