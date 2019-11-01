Москва, , 11:13 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года на вторичном российском авторынке продажи автомобилей класса Luxury уменьшились на 14%. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период в РФ были перепроданы 38 894 подержанные машины сегмента Luxury. При этом рыночная доля этого сегмента снизилась до 1%.

Что касается модельного рейтинга перепродаж в сегменте Luxury, то тут первенство у Mercedes-Benz S-Class. За три квартала 2019 года было перепродано 10 706 таких моделей, что на 3% меньше прошлогоднего результата. Второе место в рейтинге у другой немецкой модели — BMW 7-Series (5032 ед.). Третье место у Audi A5. За январь-сентябрь 2019 года в нашей стране было перепродано 2735 единиц данной модели.

Напомним, по итогам первых девяти месяцев текущего года среди машин семейного класса (D-сегмента) на вторичном авторынке РФ больше всего было приобретено моделей Volkswagen Passat. За период январь-сентябрь 2019 года в нашей стране автолюбители перепродали 35 019 таких автомобилей, что на 7% меньше прошлогоднего результата.

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