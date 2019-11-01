Токио, , 10:57 — REGNUM Число южнокорейских туристов, которые останавливаются в японских традиционных отелях рёкан и простых отелях, сократилось почти на 50%. Об этом сообщает агенство Kyodo со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию.

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года число туристов из Южной Кореи, бронирующих номера в отелях Японии, сократилось на 49,2%.

Известно, что наибольший отток корейских посетителей был зафиксирован в Нагасаки (77,5%) и в Саге (70,7%).

Кроме того общее число иностранцев, останавливающихся в японских отелях сократилось на 1,7%.

Как отмечают специалисты, в августе число южнокорейских туристов, посещающих Японию, сократилось на 48%, а в сентябре — на 58,1%.

Рёкан — гостиница в традиционном японском стиле. Для иностранных туристов рёкан является одной из главных достопримечательностей Японии.