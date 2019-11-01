Грозный, , 10:44 — REGNUM В Чечне ведутся ремонтные работы по реставрации взлетно-посадочной полосы. Рабочим предстоит отремонтировать 1700 метров полосы, которая находится в изношенном состоянии.

Поверхность ее будет покрыта высокопрочным асфальтом, пишет ИА «Грозный-информ». По данным СМИ, в настоящее время его уже уложено около 300 тонн.

При том, что ремонт идет полным ходом, на расписание регулярных международных и внутренних рейсов это никак не отразится. Все рейсы выполняются вовремя, отметил министр связи и транспорта ЧР Рамзан Черхигов. По его словам, ремонтные работы будут завершены в ближайшее время.

Как сообщили в минтрансе ЧР, на прошлой неделе состоялось совещание по развитию международного аэропорта в Грозном в Министерстве транспорта РФ. Его провел заместитель главы ведомства Александр Юрчик. На нем были обсуждены вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время.

По его итогам Черхигов заявил, что «при поддержке федерального центра, воздушные ворота Чеченской Республики станут одним из лидеров страны по качеству оказываемых услуг и географии полетов».