Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Лицензия АО «Данске банк», находящегося в Санкт-Петербурге, была аннулирована приказом Центробанка России с 1 ноября. Соответствующий документ был опубликован на сайте регулятора.

В приказе сообщается, что лицензия аннулирована в связи решением единственного акционера АО «Данске банк» ликвидировать данную финансово-кредитную организацию.

Стоит отметить, что АО «Данске банк» являлось дочерней компанией крупнейшего коммерческого банка в Дании «Danske Bank».