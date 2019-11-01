Москва, , 10:39 — REGNUM Рубль завершил октябрь укреплением. Российская валюта за месяц выросла к доллару на 2,1%, а к евро смогла подняться только на 0,54%, при этом курс доллара к концу октября оставался ниже 64 руб., а курс евро балансировал в коридоре 70−71 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ноябрь для рубля может оказаться противоречивым. С одной стороны, в ноябре Банк России, ФРС и ЕЦБ не будут проводить заседаний по процентным ставкам, отложив эти важные решения до декабря. Так что в этом контексте предпоследний месяц года может стать для рубля довольно скучным и безыдейным.

С другой стороны, в ноябре на повестку дня вновь может выйти вопрос о заключении торгового соглашения между Китаем и США. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был состояться в середине ноября в Чили был отменён, но именно на этом саммите лидеры США и Китая намеревались подписать первую часть торгового соглашения.

Пока не совсем ясно, станет ли отмена саммита поводом для одной из (а может быть, для обеих) сторон отказаться подписывать соглашение. До прояснения ситуации на мировых валютных рынках может господствовать сильная волатильность.

А вот для евро ноябрь может оказаться одним из самых успешных месяцев в году. Брекзит опять отложен, на этот раз до конца января 2020 года, и для евро достижение определенного согласия в Великобритании стало сигналом, что выхода Британии из ЕС «без сделки» с высокой вероятностью не произойдёт.

Европейский центробанк с 1 ноября начнёт скупку активов на открытом рынке на сумму в 20 млрд евро в месяц. В принципе, эта новость могла бы стать негативной для евро, но с помощью количественного смягчения ЕЦБ надеется помочь улучшению ситуации в экономике еврозоны, так что для евро эта программа может оказаться позитивом, а для курса российского рубля к евро, соответственно, негативом.

В первой декаде ноября Росстат опубликует данные по инфляции потребительских цен в РФ за октябрь. Предполагается, что темпы годовой инфляции в октябре могли замедлиться с 4% до 3,8%. Замедление темпов инфляции в России может в краткосрочном периоде оказать поддержку рублю.

Исходя из перечисленного, можно предположить, что укрепление рубля, имевшее место в предыдущие месяцы, в ноябре может замедлиться. По нашей оценке, курс доллара в ноябре может колебаться на уровнях 63−65,5 руб., а евро — в более широком диапазоне в 69,8−73 руб.», — высказала своё мнение эксперт.

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