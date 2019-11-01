Москва, , 10:40 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм задолженности по страховым взносам, правительство одобрило и в ближайшее время внесет в Госдуму, сообщается на сайте правительства 1 ноября.

Речь о страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Сегодня закон устанавливает, что арест имущества должника по страховым взносам может быть наложен при долге в 3 тыс. рублей. Однако в случае с неуплатой взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, арест имущества должника может быть введён при задолженности в 500 рублей.

Правительство предлагает сделать правила едиными и установить, что арест имущества должника по социальным взносам можно будет применять, если сумма задолженности составит 3 тыс. рублей.

Законопроект также вносит аналогичные изменения в части процедуры взыскания средств территориальными органами Фонда социального страхования РФ за счёт средств, которые находятся на счетах страхователя.

Как сообщало накануне ИА REGNUM, Конституционный суд РФ признал не соответствующей закону невозврат работодателям излишне уплаченных страховых взносов.

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