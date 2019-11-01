Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Лидер складского сектора России Raven Russia сдал в аренду 19 000 кв. метров в логистическом парке «ГОРИГО» на Волхонском шоссе, что стало самой крупной в Петербурге складской сделкой по аренде готовых площадей в 2019 году. Об этом сообщает брокерская компания Bright Rich.

Арендатором столь крупной площади стала известная логистическая компания, которая искала площадь класса «А» единым блоком и в хорошей локации. Как уточняют в Bright Rich, эта задача была непростой, так как вакантных площадей такого объема в Петербурге очень мало. Кроме того, по статистике, наиболее востребованным форматом по количеству сделок, по итогам первого полугодия, являются в Петербурге объекты площадью до 2500 кв. м.

«Сделок по аренде более 10 000 квадратов в структуре спроса — около 14%. Сделка с Raven Russia стала самой крупной в этом году. Здесь мы говорим об аренде именно готовой площади. Все остальные большие сделки — это проекты формата built-to-suit», — рассказал партнер Bright Rich| CORFAC International Евгений Титаренко.

Логистический парк «ГОРИГО» расположен на юге города, куда приходится наибольший совокупный объем вакантных площадей (54% от общей вакансии), в двух километрах от пересечения КАД, Волхонского и Таллинского шоссе. Парк занимает участок площадью 19 га. Локация обеспечивает быстрый доступ в любой район Северной столицы, а также к важным объектам инфраструктуры: аэропорту «Пулково» и морскому порту Санкт-Петербурга.

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