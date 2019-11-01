Уфа, 1 ноября 2019, 10:43 — REGNUM 47 новых автобусов большой вместимости поступили в транспортное предприятие Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.
Отмечается, что автопарк «Башавтотранс» пополнился новыми автобусами «НефАЗ» и «ЛиАЗ», которые будут перевозить пассажиров Уфы, Нефтекамска, Октябрьского, Стерлитамака и Салавата.
Напомним, что ранее в текущем году предприятие получило 380 автобусов разного класса вместимости.