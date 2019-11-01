Дзержинск, Нижегородская область, , 10:32 — REGNUM Федеральное казённое предприятие «Завод имени Я. М. Свердлова» закупает крупную партию взрывчатого вещества у алтайского производителя, с которым он будет в ближайшее время объединён. Закупкой у единственного поставщика «в целях выполнения экспортного контракта» будет приобретено 558 тонн тротила, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Продавцом в документах выступает федеральное казённое предприятие «Бийский олеумный завод». Цена контракта — 61 200 100,8 рубля. Товар должны поставить до декабря 2019 года.

«Поставка осуществляется в рамках договора комиссии № Р/1 876 006 312 467−1 814 940 от 25.01.2019 года с АО «Рособоронэкспорт». Военное представительство осуществляет контроль качества и приемку продукции на основании договора № 414/11/УВП-19/19 от 07.08.19 года Министерство обороны РФ. Приемо-сдаточные испытания продукции по настоящему договору производятся 2653 ВП МО РФ», — отмечается в контракте.

Напомним, дзержинский завод работает с 1916 года. На сегодня он — единственный в стране выпускает октоген и гексоген для силовых структур. 22 октября 2019 года Владимир Путин подписал указ о реорганизации завода через присоединение к нему алтайского предприятия — «Бийского олеумного завода», который также производит взрывчатку. Именно у этого предприятия и будет закуплена крупная партия тротила. На юридические процедуры заводам отвели один год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года на нижегородском предприятии произошёл пожар и взрыв, которые унесли жизни шести сотрудников. ЧП случилось во время работ по утилизации пехотных мин.

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