Москва, , 10:25 — REGNUM Очень показательно, что именно немецкие СМИ сейчас начнут успокаивать Украину и писать, что она победитель в борьбе против «Северного потока-2». Die Welt первая открыла этот поток лести, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Однако на самой Украине не все радужно оценивают события. Нацбанк Украины выпустил пресс-релиз в котором указывает, что прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.

Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом.

Задача немецких властей сегодня — склонить Киев к подписанию нового транзитного договора на условиях Москвы при некоторых поблажках. А в ожидании не только статьи могут писать, но и могут «погрозить» отменой санкций против России.

Изначально у истории рождения ЛДНР были три спусковых курка: разный менталитет запада и востока Украины, стремление США получить возможность контролировать газовый рынок Европы и НАТО (приближение к границам РФ).

Менталитет не переделать, особенно после кровавых событий на Донбассе. НАТО продолжает лелеять надежды — 31 октября глава организации Столтенберг был в Киеве.

Но ключевым все же является газовый рынок ЕС. И США его проиграли. Проиграли вместе с Украиной, заплатив за это поражение десятками тысяч убитых на гражданской войне украинцев», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Украина достигли определенных успехов, мешая реализации проекта «Северный поток — 2». Такое мнение высказал обозреватель германской газеты Die Welt в статье, посвященной решению Дании разрешить прокладку газопровода.

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