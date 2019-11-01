Москва, , 10:27 — REGNUM В Москве зарегистрировано более 80% машин иностранных брендов. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

На начало июля 2019 года в российской столице числилось 3,8 млн легковых машин. Из них автомобилей иностранного производителя было 3,12 млн экземпляров. Это 82,3% от всего объема машин в Москве. На отечественные автомобили приходится всего лишь 17,7%, что в числовом выражении равно 669,4 тыс. экземплярам.

Чаще всего в Москве встречаются американские авто Ford Focus. Их в столице по состоянию на начало второго полугодия 2019 года 92 941 штука. Второе место по распространенности занимает южнокорейская модель Hyundai Solaris. Этих автомобилей в парке Москвы насчитывается 85 906 единиц. Тройку лидеров замыкает модель ещё одного корейского производителя — KIA Rio (76 983 авто).

Напомним, с января по сентябрь 2019 года на московском вторичном автомобильном рынке самой покупаемой моделью был Ford Focus. За девять месяцев этого года в Москве было реализовано 6 тыс. экземпляров данного авто. На втором месте расположилась модель Hyundai Solaris (4900 ед.). На третьем месте — лифтбек Skoda Octavia (4500 ед.).

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