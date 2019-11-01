Москва, , 10:15 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил строительство платной скоростной автотрассы Москва — Казань, которая является частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к транспортному блоку правительства РФ.

В частности, отрезок от Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить к 2024 году, а средний участок трассы — к 2027 году, отмечают источники. При этом представитель Медведева и представитель вице-премьера Максима Акимова не стали комментировать этот вопрос.

Дорогу решено строить полностью, а не только участок от Москвы до Владимира, как предполагалось ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство платной скоростной автомагистрали Москва — Казань включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай. Автодорога протяженностью 729 км позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часа — почти в два раза. Сумма инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из них 216 млрд рублей — внебюджетные средства. 12 июля в поддержку проекта строительства платной автодороги Москва — Казань высказался вице-премьер Максим Акимов. Причём он убеждён, что необходимо параллельно реконструировать автотрассу М7 «Волга» и возводить новую дорогу в Татарию. Он отметил, что участок от Тольятти до Москвы берет на себя 16% всего грузопотока страны — это очень большая нагрузка, а эта дорога — очень нужная. Глава Минэкономразвития Орешкин совершил поездку из Москвы в Тольятти, после которой он поддержал строительство новой платной скоростной автодороги Москва — Казань. По его словам, нужно заниматься и существующей автотрассой М7, и дополнением к той инфраструктуре, которая есть в настоящее время.