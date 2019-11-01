Москва, , 10:15 — REGNUM Законопроект о возможности самозанятых граждан участвовать в процессе госзакупок наравне с предприятиями малого и среднего бизнеса правительство одобрило и намерено внести в Госдуму, сообщается на сайте правительства 1 ноября.

Речь идёт об инициативе, которая фактически уравнивает малый и средний бизнес в вопросе льготного участия в процедуре госзакупок. Сегодня они имеют право принимать участие в госзакупках, но на общих основаниях, в то время как у МСП есть ряд льгот. Так, например, оплату за выполненную работу они получают по сокращенным срокам.

Если закон будет принят, то такие нормы распространяться и на самозанятых граждан. Речь об участниках эксперимента по уплате налога на профессиональный доход. Эксперимент проходит с января 2019 года в четырёх регионах РФ — Москве, Московской области, Калужской области и Татарии. Все граждане, работающие «на себя», могут зарегистрироваться как самозанятые и таким образом выйти из тени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин разработал новый законопроект, который распространит действие эксперимента по самозанятым еще на 19 регионов. Предполагается, что такие нормы могут начать действие с 2020 года.