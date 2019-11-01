Москва, , 10:22 — REGNUM Новую стратегию развития, которая предусматривает расширение деятельности «Почты России» и масштабное инвестирование в предприятие, планирует рассмотреть в середине ноября совет директоров госкомпании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на текст проекта стратегии до 2027 года, который попал в распоряжение издательства.

Как сообщают журналисты газеты, планируется рассмотреть разные сценарии развития, которые предполагают инвестирование в «Почту России» от 251 млрд до 353 млрд руб. По плану, это должно увеличить выручку госкомпании в два раза до 436,3 млрд рублей.

Также проект стратегии предполагает расширение деятельности предприятия. Кроме почтовых услуг планируется запуск онлайн-сервиса по управлению недвижимостью, монетизация сервиса ГИС ЖКХ, запуск доставочной платформы интернет-заказов и др. Кроме того, не исключается проведение процессов слияния и поглощения (M & A).