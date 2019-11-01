Москва, , 10:06 — REGNUM Бурятия, Магаданская область и Чукотка получат дополнительные траснферты из федерального бюджета. Это следует из одобренного правительством РФ проекта распоряжения.

Изменения в распределение межбюджетных трансфертов предполагают выделение дополнительных средств ряду регионов. Средства на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, увеличены на 450,4 млн рублей в 2019—2020 гг.

Бюджет Республики Бурятия получит еще 5,4 млн рублей, Магаданской области — еще 85 млн рублей и Чукотского автономного округа — 360 млн рублей.

Предполагается, что в Магаданской области будет создан городской парк «Маяк», в Республике Бурятия — произведен капитальный ремонт здания плавательного бассейна «Горняк», в Чукотском автономном округе — приобретено медицинское оборудование для учреждений здравоохранения и жильё для работников социальной сферы.

Решение принято на заседании правительства РФ 30 октября.