Челябинск, , 10:03 — REGNUM В Челябинской области задержали 20 тонн свежего перца, который везли из Туркестанской области Казахстана в Москву. Подозрительный груз был выявлен в пункте пропуска «Троицк», сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

При проверке машины выяснилось, что перец лежит навалом. Такой способ перевозки по территории Таможенного союза допустим только для дынь, арбузов и тыкв. При этом на каждой упаковке перца должна быть маркировка с указанием названия продукции, страны происхождения и т.д.

В итоге ввоз перца был запрещён. Перевозчика оштрафовали, а машину вернули в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом пункте пропуска уже задерживали тонны перца. в некоторых случаях вместе с отражённым в документах сладким оказался нелегальный горький, также были случаи возврата продукции по той же причине, что сейчас — неправильная перевозка и отсутствие маркировки.