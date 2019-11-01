Иркутск, , 10:01 — REGNUM Так называемое «задвоение» оплаты за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) привело к тому что жители Иркутской области переплатили за переплатили более 8,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на слова начальника отдела по надзору за формированием платы за жилищно-коммунальные услуги Службы государственного жилищного надзора Иркутской области Ольгу Потапову.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Она напомнила, что с начала 2019 года плату за обращение с ТКО начисляет региональный оператор, однако многие управляющие компании до сих пор не исключили строку с начислениями за вывоз мусора из счетов за содержание жилого помещения.

С января по сентябрь в службу по вопросам «задвоение» платы за ТКО поступило 388 жалоб, возбуждено 95 административных дел.

Напомним, с января 2019 г. большинство российских регионов перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Новая схема, разработанная в Иркутской области, значительно удорожила вывоз мусора для населения. Но только спустя более полугода после начала «мусорной реформы» в России 20 областных муниципалитетов пришло к выводу о необходимости поменять способ оплаты.

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