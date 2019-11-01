Благовещенск, , 10:03 — REGNUM В столице Приамурья началось строительство второй взлётно-посадочной полосы, которая в будущем будет принимать самолёты всех типов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Длина новой ВПП составит 3 тыс. метров, ширина 45 метров, бетонное покрытие полосы выдержит самые тяжелые самолёты, какие только есть в мировом авиационном парке. Также будет проведена замена светосигнального оборудования аэродрома, осуществлено строительство аварийно-спасательной станции, будет установлено ограждения аэродрома с устройством инженерно-технических средств охраны, заменят оборудование метеообеспечения полётов.

«К сожалению, строительный сезон частично уже упущен, но главное, что всё-таки в этом году мы начнём реконструкцию аэропортового комплекса. Работы много, нельзя терять время, в первую очередь важно четко определиться с перечнем работ и планом выполнения их на этот год, чтобы с основным объёмом мы зашли в следующем году», — добавил глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье с шестой попытки удалось найти подрядчика для строительства новой взлётно-посадочной полосы и реконструкции имеющейся ВПП Благовещенского аэропорта.