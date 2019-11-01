Москва, , 09:55 — REGNUM Законопроект о праве регулировать деятельность товарных агрегаторов и маркетплейсов правительство РФ намерено внести в Госдуму.

Законопроект наделяет правительство РФ правом регулировать деятельность владельца агрегатора информации о товарах (услугах), участвующего в процессе заключения договоров розничной купли-продажи при продаже товаров дистанционным способом.

Принятие законопроекта позволит урегулировать в правилах продажи товаров дистанционным способом участие владельца агрегатора при заключении договоров розничной купли-продажи. Поправки предлагается внести в закон «О защите прав потребителей».

Решение о поддержке законопроекта принято на заседании правительства РФ 30 октября.