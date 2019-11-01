Москва, , 10:07 — REGNUM Экспорт подсолнечника из России по итогам нынешнего сезона может составить 500 тысяч тонн и превысить рекордные показатели 2000−2001 годов.

Как пишет 1 ноября «Коммерсантъ», в аналитическом центре «Овэкон» указали, что экспорт российского подсолнечника за октябрь нынешнего года составил 30 тысяч тонн, по сравнению с 6 тыс. тонн в октябре 2018 года.

По информации экспертов, такому резкому росту экспорта подсолнечника поспособствовал обвал цен на внутреннем рынке, связанный с рекордным урожаем данной культуры. По данным Министерства сельского хозяйства, к концу октября текущего года работники отрасли собрали 13,1 млн тонн подсолнечника, что на 18% больше, нежели в прошлом году.

На фоне этого в конце сентября котировки на подсолнечник снизились на 17,5% до 15,5 тыс. руб. за тонну, при цене около $330 за тонну на мировом рынке.

При этом масложировой союз России уже неоднократно предлагал повысить экспортную пошлину с нынешних 6% до 20%, для того чтобы повысить трансфер в пользу отечественных масляных заводов, загруженных в прошлом году только на 75% мощности, а в нынешнем при рекордном урожае — на 80−85%, из-за экспорта сырья, на 30−35 млрд рублей.